Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


30 Eylül 2023 11:06
Hakem hastane yolluk odemesi

Arkadaşlar il dışına hakem hastaneye gönderilen memura yolluk verilirmi kanuni dayanağı nedir verilirse dilekçe hakem hastaneye gitmeden oncemi yoksa hakem hastaneye gidip gelincemi verilir


Halkadami89
Memur
30 Eylül 2023 11:41
Cevabı sorunuzda saklı. Kurum tarafından hakem hastaneye sevkli olarak "gönderiliyorsunuz" yani gidişiniz keyfiyete bağlı değil. Görevi tamamladıktan sonra ikmalcilerin bir linki vardır, oradan yapar imzalatırsınız harcırahınızı.
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