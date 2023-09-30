Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


30 Eylül 2023 11:06
Hakem hastane yolluk odemesi

Arkadaşlar il dışına hakem hastaneye gönderilen memura yolluk verilirmi kanuni dayanağı nedir verilirse dilekçe hakem hastaneye gitmeden oncemi yoksa hakem hastaneye gidip gelincemi verilir

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