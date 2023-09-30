Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Eylül 2023 11:38
Alan Değişikliği Bekleyenlere Müjde

Dün Konya da gerçekleştirilen Öğretmenler Odası buluşmasında sayın Bakan alan değişikliği atamalarının norm guncellemelerinden sonra yapılacağını açıkladı. Norm güncellemeleri 13 Ekim tarihinde tamamlanacak. Dolayısıyla alan değişikliği atamaları Kasım gibi yapılır göreve başlama da ikinci dönem olur. Hayırlı olsun


Fikret1111
Aday Memur
30 Eylül 2023 12:12

KPSS şartı noldu

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