Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


30 Eylül 2023 11:41
İngiltere'de araştırma doneminde yaşam koşulları hk.

Merhabalar,

Tubitak 2219 burs basvurum olumlu sonuclandi ve 1 yıllığına ailecek İngiltere'ye gideceğiz. Hazırlık döneminde halledilmesi gereken çok iş var. Ev, çocuğa okul, sigorta vb. İnternet üzerinden araştırıyorum ancak cok soru var. Buraya da yazmamın nedeni benzer durumda olanlara ulaşmak ve bilgi paylaşmak.

Tesekkur ediyorum.

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