Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Eylül 2023 11:42
Hastane hiyerarşi

Selamlar mühendis olarak bir hastanede çalışmaktayım, bakanlığın son yayınlanan hiyerarşi cetvelini incelerken bir şey dikkatimi çekti ;

"Müdür Yardımcısı, Mühendis, Mimar ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personelin disiplin amiri MÜDÜR (İdari ve Mali Hizmetler) "

Cetvele göre müdür yardımcılarımın mühendis üzerinde herhangi bir idari, emir ve iş verme yetkisi yok fakat hastanelerin organizasyon şemasında mühendisin birim sorumlusu olduğum birim bir müdür yardımcısı altında görünüyor, bu şema ve işleyiş mevuzata aykırı gibi . Ben mi yanlış yorumluyorum?

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