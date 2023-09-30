Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Eylül 2023 12:37
Okullar açılalı bir ay olmadı ama öğretmeni de öğrencisi de hasta.

Öksüreni, hapşıranı, burnunu çekeni. Sanki bu filmi daha önce görmüştük ama hadi bakalım hayırlısı...

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