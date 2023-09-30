Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Eylül 2023 13:04
Açık Uçlu Soru Meselesi

ÖSYM açık uçlu dedi kısa cevaplı hazırladı. Bu arada MEB'in (OGM) sayfasında hala çoktan seçmeli ağırlıklı.

MEB'in (OGM) açık uçlu sorulara baktığımızda sınavda kağıt yetmeyecek ve sadece bir iki kazanım ölçecek şekilde uzun hazırlanmış.

Kazanım açıklamalarıyla soruların uyumu bile tartışılır.

Eski sistem hakkıyla uygulansa sorun yoktu. Oradaki karar daha dengeliydi.

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