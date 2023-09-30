1500 Kişilik Ticaret Bakanlığı Alımı Şimdiden İİBF Hayırlı Olsun

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Vakıflar Genel MüdürlüğüGüvenlik soruşturmasıVakıflar mı- Gençlik Spor Bakanlığı mı?Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Belediyeye memur olarak atanırsak puanımız yanar mı ?Kültür ve Turizm Bakanlığı İşçi Alım İlanı Hakkında Bir Soru2023/1 asbü atanan , arsiv arstirmasiDHMI gerçek maaşlarını açıklıyorumMilli parklar genel müdürlüğü istihdamı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?