KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


30 Eylül 2023 13:44
1500 Kişilik Ticaret Bakanlığı Alımı Şimdiden İİBF Hayırlı Olsun

Kontenjanların büyük kısmı iibf gelicek gibi duruyor


smileyavuz
Aday Memur
30 Eylül 2023 13:59

İnşallah. Kadrolu olması ayrı güzel olmuş. Kadro yakıcı arkadaşları uzak tutar


DyinginJanuary
30 Eylül 2023 14:32

77.5 ile atanma ihtimalim olur mu acaba merak ediyorum, bu konuda tecrübeli bir arkadaş var mı fikrini paylaşacak?

Toplam 2 mesaj

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