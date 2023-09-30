Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


30 Eylül 2023 14:06
Dhmi 2023 Eylül Hava Trafik Kontrolörü Alımı

Geçtiğimiz hafta sona eren DHMİ Atc alım ilanı ile ilgili bilgi alılşverişinde bulunmak adına açıyorum bu konuyu.

Ayrıca bu ilana başvuranların bulunduğu bir grup vs. varsa mesaj atabilir misiniz?

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