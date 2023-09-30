Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


30 Eylül 2023 14:22
Bilim insanlarından uyarı: Covid-19'un Pirola varyantı daha bulaşıcı

Benjamin, "Şimdiye kadar gördüğümüz çeşitli varyantlar, bazıları diğerlerinden daha bulaşıcı olsa da, sahip oldukları mutasyon sayısına rağmen genel olarak daha ölümcül değiller. Bununla birlikte, en büyük tehdit, hepsinin biraz daha fazla aşı kaçışı yaratmasıdır, yani bu büyük değişikliklerden (yeni varyantlar) birine sahip olduğumuz her sefer, aşının daha az etkili olması anlamına gelir." dedi.

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