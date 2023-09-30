KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Eylül 2023 16:04
İkm den jandarmaya geçiş

Merhaba arkadaşlar kadrolu infaz koruma memuruyum suemi kazanırsam geçebilir miyim acaba bilgisi olan varmı?

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