Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Eylül 2023 16:27
müşteki davaları
müşteki olduğun davalar güvenlik soruşturmada sıkıntı çıkarır mı ? (FETÖ ile ilgili 2 dava var ama müşteki konumunda)

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiMeslekten İstifa Edip Öğretmenliğe GeçişTahliye Taahutnamesi Mutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Sosyal hizmetler altın mevzusuEgm Fetö idari soruşturmaDurdurma Verenlerin Durumu5 yıl dolmadan ücretsiz izin

Sözlük

belucistan 1 oya küçümen 1 manzaralı mezar kavgası 3 püriten 1 insomnia 2 bir kadının avam olduğunu belli eden detaylar 2 mühendisler günü 1 çanakkale geçilmez 1 Yanlış Evlilik 1 nueva venecia 1

Son Haberler

Levyeyle kapısını açamadıkları dükkana araç ile girdilerHülya hemşireyi öldüren katil koca, çocuğunun söylediklerini kabul etmediGöbeklitepe ve Karahantepe'de yeni heykeller bulunduTarım ve Orman Bakanlığından çağrı: Tüm bakanlıklarda 'su verimliliği birimleri' kurulsunRadikal Ermeniler ABD'de Türkiye Büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarına saldırdı

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?