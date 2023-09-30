Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


30 Eylül 2023 17:32
Gsb büro kayseri

Merhabalar gsb sözlesmeli büro personeli olarak kayseriye atananınız var mı? Asil olarak yerleştim. Bir bir bucuk ay veya daha erken de olabilir denildi il müdürlüğünde. Forumda okudum giresunda 26 sı aranan olmus

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