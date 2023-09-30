Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Eylül 2023 17:33
DYK Kursu
DYK larva görevli Müdür, Md.Yrd.ve Rehber öğretmen ne kadarek ders alabilir? Önceki yönergede 2 saat Md.Yrd. deniyordu.

crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
30 Eylül 2023 18:29
2 saat
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