Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Eylül 2023 18:11
PYBS sınavı ve Öğretmen çocuğu olmak

Bir tanıdığım var , yazlığı v.s taşınmaz zengini ve çocuğu burs alıyor. Ayrıca Müdür yardımcısı iki çocuklu eşi çalışmıyor bu yıl çocuğu bursluluk sınavını kazandı. Ben anlamıyorum bunlar nasıl oluyor. Bilgisi olan var mı? Hakikaten anlamıyorum. Örneğin eşi çalışmayan iki çocuğu olan bir öğretmenin çocuğu bu sınava katılabilir mi? ( hesaplamalar katılamaz diyor) vakıa ise katılıyor. Hakikaten anlamadığım için soruyorum.


matematikçi10
Aday Memur
30 Eylül 2023 18:44
2022 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 TL 'yi geçmemesi gerekir. diye yazıyor. 4 kişilik bir aile için 184.000 TL gelir toplamı. 12 aya bölünce de ortalama aylık geliri 15.333 TL olması gerekiyor kaba bir hesapla. Kendi bordromdan baktım 2022 yılı ağustos maaşım 10.280 TL imiş. ek ders olarak ta 3000 TL almışım. YANİ BİR İTHAMDA BULUNURKEN BİRAZ ARAŞTIRIP MAAŞLARI ŞARTLARINI ONDAN SONRA SUÇLAMADA BULUNUN. BENİM HESAPLAMA GÖRE DEMEKLE OLMUYOR.

Muhammed Genç
Aday Memur
30 Eylül 2023 18:55

2022 yılı için tutuyor , sadece bu yıl için özel bir durum olmuş yani. Örneğin bu yıl tutmayacak muhtemelen. Ben bunu sorgulamadim niye böyle bu şart 2022 de oluyor da 2023 de niye olmuyor veya 2020de niye tutmadı. Anlamadan yorum yapma.

matematikçi10, 13 dk. önce
2022 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 TL 'yi geçmemesi gerekir. diye yazıyor. 4 kişilik bir aile için 184.000 TL gelir toplamı. 12 aya bölünce de ortalama aylık geliri 15.333 TL olması gerekiyor kaba bir hesapla. Kendi bordromdan baktım 2022 yılı ağustos maaşım 10.280 TL imiş. ek ders olarak ta 3000 TL almışım. YANİ BİR İTHAMDA BULUNURKEN BİRAZ ARAŞTIRIP MAAŞLARI ŞARTLARINI ONDAN SONRA SUÇLAMADA BULUNUN. BENİM HESAPLAMA GÖRE DEMEKLE OLMUYOR.
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