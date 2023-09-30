PYBS sınavı ve Öğretmen çocuğu olmak

2022 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 TL 'yi geçmemesi gerekir. diye yazıyor. 4 kişilik bir aile için 184.000 TL gelir toplamı. 12 aya bölünce de ortalama aylık geliri 15.333 TL olması gerekiyor kaba bir hesapla. Kendi bordromdan baktım 2022 yılı ağustos maaşım 10.280 TL imiş. ek ders olarak ta 3000 TL almışım. YANİ BİR İTHAMDA BULUNURKEN BİRAZ ARAŞTIRIP MAAŞLARI ŞARTLARINI ONDAN SONRA SUÇLAMADA BULUNUN. BENİM HESAPLAMA GÖRE DEMEKLE OLMUYOR.

2022 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 TL 'yi geçmemesi gerekir. diye yazıyor. 4 kişilik bir aile için 184.000 TL gelir toplamı. 12 aya bölünce de ortalama aylık geliri 15.333 TL olması gerekiyor kaba bir hesapla. Kendi bordromdan baktım 2022 yılı ağustos maaşım 10.280 TL imiş. ek ders olarak ta 3000 TL almışım. YANİ BİR İTHAMDA BULUNURKEN BİRAZ ARAŞTIRIP MAAŞLARI ŞARTLARINI ONDAN SONRA SUÇLAMADA BULUNUN. BENİM HESAPLAMA GÖRE DEMEKLE OLMUYOR.