KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


30 Eylül 2023 18:14
Böyle bir durumda memurluktan ne zaman çekilmemiz gerekir?

Memurluktan çekildikten sonra 6 ay boyunca memurluğa dönemeyeceğimiz yazıyor. Diyelim ki kadrolu düz memuruz. Tekrardan kpss'ye girip merkezi atamayla başka bir yerleşmek istiyoruz. Bu durumda kpss'den 6 ay önce mi çekilmemiz gerekiyor? Yoksa kpss sonrası tercihler den mi 6 ay önce yoksa yerleştirmeden mi 6 ay önce çekilmemiz gerekiyor?

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