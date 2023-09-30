Ücretsiz izin

Ucretsiz izin hakkinda hala net bir cevap alamadim bu konuyla ilgili gercekten bilgisi olan var mi yorumlarda yazabilirmi 1 yillik polis memuruyum suan gelecek yil evlilik yapacam eşim olacak kisi yurt disinda yabanci kendisi bu yuzden evlilikten sonra 1 yil dahi olmasa 4 5 ay sureye ihtiayacim var yurt disjnda bulunmam gerek

Ucretsiz izin hakki 5 yillik memuriyetlere veriliyor

Ancak bunun disinda 5 yildan once alan var mi bir sekilde annelik babalik hakki izini haric