Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Eylül 2023 18:39
4/B personel Rapor
2 ay oldu sözleşlemeli personel olarak başlayalı böbreklerimde ciddi sıkıntı var ameliyat v.s uzun süre rapor almam gerekebilir 2,3 ay bu durumda işimde sıkıntı yaratabirlermi bide yeni olduğum için rapor hakkım varmı

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