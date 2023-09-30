Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Eylül 2023 20:23
müşteki davaları
müsteki oldugun davalar güvenlik sorusturmada sıkıntı çıkarır mı? (FETÖ ve hırsızlıkla ile ilgili dava var ama müsteki konumunda) 1

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