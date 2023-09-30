müşteki davaları

müsteki oldugun davalar güvenlik sorusturmada sıkıntı çıkarır mı? (FETÖ ve hırsızlıkla ile ilgili dava var ama müsteki konumunda) 1

müsteki oldugun davalar güvenlik sorusturmada sıkıntı çıkarır mı? (FETÖ ve hırsızlıkla ile ilgili dava var ama müsteki konumunda) 1