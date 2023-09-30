Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


30 Eylül 2023 20:42
Pazar günü mesai olur mu?

Malum yarın üniversiteler açılıyor. bende üniversitede hizmetli personelim ve temizlik işi yapıyorum. Bugün bize mesaj geldi. Genel sekreterlik talimatı ile bütün işçi ve memur kadrosunda olan temizlik personelinin yarın kurumda hazır bulunmaları istenmektedir. Ben gitmezsem sorun yaşar mıyım?

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