Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Eylül 2023 21:36
ARAÇ ALIMI HAKKİNDA

Mrb arkadaşlar araç almak istiyoruz eşimle.ev gb iki kişi kredi çekebilir miyiz bilgisi olan varmı.twk kişiye kredi çıkmıyor eşimle ortak olsak ruhsattada iki kişinin adımı çıkar.ve banka iki kişiye kredi veriyormu

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