KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


30 Eylül 2023 21:54
İKTİSAT VE MUHASEBE HK.

Herkese iyi günler, bu iki grup hakkında sınavda iyi yapan arkadaşların verebileceği bir öneri var mı?

Her ikisine de 4T kitabından çalışıyorum ancak önerilerinizi de okumak isterim. Muhasebem gerçekten çok zayıf, iktisatta temelim var.

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