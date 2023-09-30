Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Eylül 2023 22:04
Gün sayım eksik mi

4a hizmet de bu 14 gün görülüyor 01 eylül ise giriş ilk atama 30 gün olması gerekmiyor mu ?


movadav
30 Eylül 2023 22:07

Saya saya biter mi hiç? Daha binlerce gün var önünde emekliliğe :)

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