Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


30 Eylül 2023 23:23
Bu ülkede yaşamak

Nasıl sence, hayatınızdan memnunmusunuz.

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