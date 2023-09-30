Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Eylül 2023 23:37
Eş durumu mazereti

İyi akşamlar. Eşim polis memuru ben de kadrolu zabıt katibiyim. Eşimin tayini ilçe karakoluna verildi. İlçe de adliye mevcut. Dilekçede direk ilçeye tayin talebinde bulunacağım. Merak ettiğim il merkezinde personel eksiği var denilip ilçeye verilmemezlik yapılabilir mi. Komisyonun inisiyatifinde mi bu durum acaba..


E.Kayı Han
Editor
01 Ekim 2023 00:10

Hayır direkt ilçeye gidersiniz.

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