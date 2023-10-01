Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ekim 2023 00:26
Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?

Ekim ayını % 20 elektrik ve % 20 doğalgaz zammıyla karşıladık...


gardiyan4255
Şef
01 Ekim 2023 00:29
hayır'lısı olsun ama bütün ürünlere zam gelecek enerji ye zam geldi mı hepsıne zam geliyor zaten

kozmiktarihci
Şube Müdürü
01 Ekim 2023 00:38

Aynen bu iki zam bile Ekim ayı enlasyonunun % 5 in altında kesinlikle gelmeyeceğinin ilk ayak sesleri...

gardiyan4255, 1 saat önce
hayır'lısı olsun ama bütün ürünlere zam gelecek enerji ye zam geldi mı hepsıne zam geliyor zaten

gardiyan4255
Şef
01 Ekim 2023 00:40
bakalım bence de en az 5 veya temel 5,5 dan açılıyor zaten :))
kozmiktarihci, 1 saat önce

Aynen bu iki zam bile Ekim ayı enlasyonunun % 5 in altında kesinlikle gelmeyeceğinin ilk ayak sesleri...

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