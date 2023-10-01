Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


01 Ekim 2023 00:29
Kaldırılan Uyarma Cezası Özlük Dosyasından da Çıkarılır mı ?

Merhaba

Uyarma cezam vardı 5 yıllık süre sonunda sistemden kaldırıldı. Söz konusu cezaya ilişkin evraklar özlük dosyasından da çıkarılır mı ? Ölye ise bununla ilgili mevzuatı paylaşabilir misiniz ?

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