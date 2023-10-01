KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Ekim 2023 00:55
GSB destek personeli (temizlik) alımı hakkında

22 Eylül itibariyle evrak teslimi sona erdi. Bazı illerin (Ağrı, Karabük, Denizli) genclik spor twitter hesaplarından tanışma toplantısı olduğuna dair twitler atılmış. Ben İstanbuldan doğru asil olarak atandım ve evrak teslimi gerçekleştirdim. Arşiv araştırması sonucumu bekliyorum. Bu saydığım şehirlerdeki yerleşen arkadaşlarla eş zamanlı olarak gerçekleşen bu alımda onlarla nasıl tanışma toplantısı yapıyorlar yani arşiv araştırması sonuçları 1 haftada çıktı mı yoksa asil olarak kazananları mı çağırmışlar sadece fikriniz varsa yahut bu illerden olup da atanan arkadaşlar varsa yardımcı olabilir misiniz

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