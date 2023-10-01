Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ekim 2023 00:57
Lojman sıralaması

Merhaba sevgili meslektaşlarım

Lojman sıralamasında 20. Sıralardayım. 2 çocuk var okullu benim ikinci sıraya yazdığım lojman okula yakın 1. Sıradaki çok uzak değiştirme imkanı olur mu yok mudur bunun olur yanı lojman büro olmaz deyip kestirip atıyor

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