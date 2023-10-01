Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ekim 2023 01:24
Nöbet

Nöbetçi öğretmenler müdür tarafından cuma günü bayrak töreninde tüm okul ve öğrencilerin önünde azarlandı , bağrıldı ve o arkadaşlar seslerini çıkarmadılar. hayretle izledim . Sonra önce o arkadaşların da samimi olduğu grubundan öğretmenler müdüre çiğ köfte yaptırılıp getirildi. müdür , idare ve o öğretmen arkadaşlar derslere girmeyip hep beraber çiğköfteyi yediler. boş dersimde izledim. yeni gelen öğretmenlere de ikram edilmedi .

(il dışı tayin ile bu okula yeni geldim.)

nöbet günlerinde benden öğretmeni olmayan sınıfa girmem istendi. Ancak bayrak töreninde azarlanan öğretmenler haftaya nöbet günlerinde boş sınıflara gönderilmediği gibi , raporlu öğretmenin sınıfı diğer şubelere sınıf dağıtıldı . o öğretmenler öğretmenler odasında oturtuldu . yer : izmir merkez'de . ortaokul

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