KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


01 Ekim 2023 03:57
GSB'ye atanıp göreve başlayan arkadaşlar

GSB'de göreve başlayan arkadaşlar bildiklerini, ne iş yaptıklarını, yetkilelerin kendilerine ne söylediklerini vs yazabilir misiniz? Durum nedir görev nedir tam olarak

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