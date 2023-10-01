Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ekim 2023 09:19
Sözleşmeli Aday Öğretmen ve Sağlık Özrü Tayini

Herkese merhaba. Diplejik Serebral Palsi hastasıyım. Hastalığımın yarattığı sorunları mümkün olduğunca az seviyede tutmak için düzenli olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde fizik tedavi görmem gerekiyor. Bunun dışında rahatsızlığım nedeniyle karlı, buzlu zeminlerde yardımsız yürüyemiyorum. Bulunduğum ilçedeki çok sert kış şartları ve fizik tedavi merkezinin bulunmaması nedeniyle Ocak ayında tayin isteyebilir miyim? Teşekkür ederim.

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