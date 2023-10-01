Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ekim 2023 09:24
normu dolu göstermek
Arkadaşlar ilçemde norm fazlası olacağım. Bildiğim bir okul görevlendirme ile başka hoca aldı ve normu dolu göstereceğini söyledi. Ben boşa çıkacağım bu mümkün olabilir mi?

Ogr.1
Memur
01 Ekim 2023 09:30

Hocam bulunduğunuz okuldan memnun değilseniz sakın dolu göstertmeyin. O hataya düşmeyin.


fztogretmn
Aday Memur
01 Ekim 2023 09:32
Hocam benlik bir şey yok. İlk atanmam zaten pek bilgim de yok. Ders sayım dolmuyor diye norm fazlası oluyorum. Bir okulda tek açık var benim bölümümden onun müdürü de görevlendirme ile birini aldı ve açık göstermeyeceğim dedi. Usulsuzluk olmuyor mu bu
Ogr.1, 2 saat önce

Hocam bulunduğunuz okuldan memnun değilseniz sakın dolu göstertmeyin. O hataya düşmeyin.

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