normu dolu göstermek

Hocam benlik bir şey yok. İlk atanmam zaten pek bilgim de yok. Ders sayım dolmuyor diye norm fazlası oluyorum. Bir okulda tek açık var benim bölümümden onun müdürü de görevlendirme ile birini aldı ve açık göstermeyeceğim dedi. Usulsuzluk olmuyor mu bu

Hocam benlik bir şey yok. İlk atanmam zaten pek bilgim de yok. Ders sayım dolmuyor diye norm fazlası oluyorum. Bir okulda tek açık var benim bölümümden onun müdürü de görevlendirme ile birini aldı ve açık göstermeyeceğim dedi. Usulsuzluk olmuyor mu bu