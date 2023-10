Öğretmenlikten polisliğe geçmek

Şimdi şöyle söyleyim her mesleğin kendine göre zorlukları var tabi ama polisliğe geçersen laf anlamayan cahil veliler dediğin insanları mumla aratacak insanlarla karşılaşırsın ki gün gelir hayret edersin.Bir diğeride kafa yorgunluğu evrak işi mesuliyet işi o kadar fazla olur ki kafa yorgunluğunu o zaman anlarsın.Çünkü çoğu işin adli konular olduğu için evrağın altına attığın imzanın mesuliyeti var.Ayrıca hakkın olan yıllık izni bile istediğin tarihte verilmediği veya verilmemek için insanı ne kadar uğraştırıldığı zaman anlarsın ne demek istediğimi vs. vs.

