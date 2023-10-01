Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ekim 2023 11:44
Öğretmenlikten polisliğe geçmek

Meb'de matematik Öğretmeniyim. Branş olarak en sıkıntılı branş olabilir. Veli ve öğrenci üstüne düşeni yapmıyor ama sanki öğretmenin elinde sihirli değnek varmış gibi tüm fatura öğretmene kesiliyor. Artık cahil veliler ve şımarık çocukları midemi bulandırmaya başladı, tahammülüm kalmadı. Öyle rahat şartlarda büyüyen birisi olmadım hiç. Çocukken yaz tatillerim sanayide geçerdi sabah 8'den gece 11-12'ye kadar çalışırdım yağın pasın içinde bu kadar yorulmazdım. Cidden beden yorgunluğu kafa yorgunluğunun yanına yaklaşamaz. Mesleği bırakmak istiyorum ama 25 yaşından sonra tekrar üniversite vs okumaya da motivasyonum yok. Sizce mesleğe devam edip idareci mi olayım yoksa komiser yardımcılığı alımı olursa şansımı deneyim mi? Gece gündüz devriye atmaya razıyım yeter ki şu bakanlık tarafından her zaman haklı görünen şımarık çocuk ve velilerinden kurtulayım.


poolpolice
Memur
01 Ekim 2023 12:04
süt iç

Emniyet5858
Aday Memur
01 Ekim 2023 12:21
Şimdi şöyle söyleyim her mesleğin kendine göre zorlukları var tabi ama polisliğe geçersen laf anlamayan cahil veliler dediğin insanları mumla aratacak insanlarla karşılaşırsın ki gün gelir hayret edersin.Bir diğeride kafa yorgunluğu evrak işi mesuliyet işi o kadar fazla olur ki kafa yorgunluğunu o zaman anlarsın.Çünkü çoğu işin adli konular olduğu için evrağın altına attığın imzanın mesuliyeti var.Ayrıca hakkın olan yıllık izni bile istediğin tarihte verilmediği veya verilmemek için insanı ne kadar uğraştırıldığı zaman anlarsın ne demek istediğimi vs. vs.

gentelman_fe
Aday Memur
01 Ekim 2023 12:43
Polislerle buraya gelip kafamı buluyorsun?? Gel polis olda gör anyayı konyayı.

Türk Polis Teşkilatı
Memur
01 Ekim 2023 12:46

Bence polis ol. Sürekli kafan rahat olur. Ne veli ile uğraşırsın ne öğrenci ile.


plt.kaan
Aday Memur
01 Ekim 2023 12:48
çocukları umurlarinda olan onlar için elinden geleni yapmaya çalışan ama cahil olduğu için yapmasını bilmeyen velilerle mi uğraşmak istersin yoksa çocukları umrunda olmayan sorumsuz veli ve sorunlu çocuklar ile mi uğraşmak istersin. daha açık konusayim sen sorunun yüzde 10 u ile mi uğraşmak istersin yoksa yüzde 90 ile mi uğraşmak istersin. seçim senin

reddblackk
Aday Memur
01 Ekim 2023 13:47
deli midir nedir
Toplam 6 mesaj

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