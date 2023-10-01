Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ekim 2023 12:31
Hizmet Puanı Hakkında Yardım

Bir ilin merkeze bağlı köy okulunda görev yapmaktayım. İl mem tarafından merkezde bir okula görevlendirildiğimde hangi okulun puanını alırım. Kendi okuluma hiç gitmiyorum. Mebbise baktığımda köy okulumun puanını alıyorum. İleride başım ağrımasın biraz pimpirikli biriyim. Cevaplarınız için teşekkürler.


movadav
Aday Memur
01 Ekim 2023 12:41

Kendi kadronun bulunduğu okulun puanını alırsın. Yönetmelikte yazıyor zaten


Rotasız40
Aday Memur
01 Ekim 2023 12:55

(4) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu dışındaki diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, bu kurumlarda geçirdikleri süreler, görevlendirildikleri eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

Bu şekilde yazıyor hocam.

movadav, 2 saat önce

Kendi kadronun bulunduğu okulun puanını alırsın. Yönetmelikte yazıyor zaten


Nurullah4335
Daire Başkanı
01 Ekim 2023 12:59
MEBBİS e işlendiyse ve kısmi değil tamamiyle görevlendirildiğin okulda çalışıyorsan görevlendirildiğin okulun puanını alman gerekir. Yoksa köyde çalışıp her sene torpille(bazıları için diyorum) merkezde görevlendirilip köy puanı almak saçma ve haksızlık olur. Görevlendirme süresiyle de ilgili bir şey hatırlıyorum. Belli bir aydan azsa görevlendirme kadronun olduğu okul fazlaysa görevlendirildiğin okulun puanını alırsın.

difficulties
Şef
01 Ekim 2023 13:26

görevlendirildiğin okulun puanını alırsın. hatalarda düzeltmelerde işlenir o. zaten artık el işi yok. bilgisayar otomatik hesaplıyor. sıkıntı yapacak bir durum yok.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yorum SizinTahliye TaahütnamesiOkullar açılalı bir ay olmadı ama öğretmeni de öğrencisi de hasta.DYK Kursumemur amirin izniyle görevden erken ayrılabilir miNöbetAcil yardım!!!Alan Değişikliği Bekleyenlere Müjdenormu dolu göstermekNeyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

uzun süredir aramayan akrabalar 3 manzaralı mezar kavgası 1 Ek MTV iptali 1 Bizi kim bu hale getirdi 4 asansör aynaları 1 mühendisler günü 1 d vitamini eksikliği 1 yine aylardan ekim 1 mezar ziyareti 2 occam'ın usturası 1

Son Haberler

Kurtulmuş'tan 'saldırı' açıklaması: 1 Ekim tarihini seçmiş olmaları tesadüfi değildir!Bahçeli'den emekli maaşları düzenlemesi hakkında açıklama yaptıDiyarbakır'da sağlık ocağından hırsızlık yapılmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandıGörevde iken engelli vergi indirimi alan emekli olabilir mi?Yaşlı Destek Programı kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındı

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?