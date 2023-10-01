Hizmet Puanı Hakkında Yardım

MEBBİS e işlendiyse ve kısmi değil tamamiyle görevlendirildiğin okulda çalışıyorsan görevlendirildiğin okulun puanını alman gerekir. Yoksa köyde çalışıp her sene torpille(bazıları için diyorum) merkezde görevlendirilip köy puanı almak saçma ve haksızlık olur. Görevlendirme süresiyle de ilgili bir şey hatırlıyorum. Belli bir aydan azsa görevlendirme kadronun olduğu okul fazlaysa görevlendirildiğin okulun puanını alırsın.

MEBBİS e işlendiyse ve kısmi değil tamamiyle görevlendirildiğin okulda çalışıyorsan görevlendirildiğin okulun puanını alman gerekir. Yoksa köyde çalışıp her sene torpille(bazıları için diyorum) merkezde görevlendirilip köy puanı almak saçma ve haksızlık olur. Görevlendirme süresiyle de ilgili bir şey hatırlıyorum. Belli bir aydan azsa görevlendirme kadronun olduğu okul fazlaysa görevlendirildiğin okulun puanını alırsın.