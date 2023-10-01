KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Ekim 2023 13:11
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü 4431 nitelik koduyla başvurabilir mi?

Arkadaşlar merhabalar sizlere danışmak istediğim bir konu var. Ben şuanda Büro Yönetimi okuyorum önlisans olarak ve bunu ilerde DGS ile Yönetim Bilişim Sistemleri bölümüne tamamlamak istiyorum ancak dün bir araştırayım dedim acaba YBS 4431 kodlu ilanlara başvurabilir mi diye bazı siteler girebiliyor diyor bazıları giremiyor diyor. Şimdi eğer 4431 nitelik kodlarına başvuramıyorsa pek atamasını göremedim bunun için asıl sormak istediğim soruya geliyorum şimdi benim ekpss'ye de girme hakkımda var. Sizce büro yönetimini bitirip kpss+ekpss çalışarak 2026 yılı içinde atanmaya çalışmak mı? Bunları yaparken YBS okumak mı? Büro + Bilgisayar programcılığı ikinci üniversite kapsamında okuyup 2 önlisans diploması mı? Yoksa açığa geçip İİBF bölümlerinden birine geçmek mi? Dünden beri düşünüyorum buraya sormak istedim. Biraz uzun ve karmaşık oldu kusura bakmayın. Yardımcı olursanız sevinirim.

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