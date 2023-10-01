Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ekim 2023 13:55
İstanbul Taltif hakkında
Bu senenin başlarında İstanbul Polisine 6 bin yatmıştı taltif artık yatmayacak mi yatacaksa hangi ayda yatacak

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