Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


01 Ekim 2023 14:05
İletişim Uzman Yardımcısı Sınavına Hazırlık

İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı Sınavına hangi kaynaktan hazırlanıyorsunuz? Online platform var mı? Sanırım kitap yayını yok.

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimEş Durumu Tayini-MahkemeTarım Bakanlığı eğitim tayini yapabilir miyim?Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı.Kültür ve Turizm Bakanlığı 49 arkeolog alımıKurumlar arası geçişKadrolu memur istifa süreci ve sözleşmeliye geçişGsb sözleşme personel alımı (özlük hk. tayin eş durumu)

Sözlük

Sanatta Çıplaklıktan Korkanlar 1 charles manson 1 doğru kişi 1 uzun süredir aramayan akrabalar 3 şişede meyve suyu 1 fare 1 kınalık köyü 2 Fani dünya 2 mühendisler günü 1 Terkin 1

Son Haberler

Bahçeli'den emekli maaşları düzenlemesi hakkında açıklama yaptıDiyarbakır'da sağlık ocağından hırsızlık yapılmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandıGörevde iken engelli vergi indirimi alan emekli olabilir mi?Yaşlı Destek Programı kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındıTBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?