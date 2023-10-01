Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ekim 2023 14:28
İl İç Tayinden sonra Bir sonraki tayin döneminde İller Arası tayin istenir mi?

Önümüzde ki aylarda olacak olan İl içi tayinde tercih yapıp yerleştiğim birime başlayıştan sonra ocak dönemindeki iller arası tayine katılınır mı? Katılınamaz ise Süresi Ne kadardır? Yardımcı olursanız sevinirim?

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