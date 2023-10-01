4B personel soruşturma

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Güvenlikten katipliği kazandım geçebilir miyim lütfen yardımcı olur musunuz ?4/B Personel İzin Hk.Sözleşmeli kadro4b sözleşmeli personel yeni kanuna göre bakanlığın açacağı yükselme sınavlarına girebilir mi?4/B personel Rapor 4B unvan değişikliği4B den 4B ye Geçiş 4B ler Arası geçiş4b'den 4b'ye geçiş süreci4B personel soruşturma
Sözlük
Son Haberler
Polis yeleği ve sahte polis kimlikleriyle yakalanmışlardı; 1 tutuklamaAnkara Emniyet Müdürlüğünden, kontrollü patlama uyarısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına zam sorusuna yanıtDiyarbakır'da 15 yaşındaki çocuk babasını öldürdüAnkara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler, veterineri öldürüp aracını gasbetmiş
Editörün Seçimi
Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?