Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Ekim 2023 14:36
4B personel soruşturma
arkadaşlar benim öz dayım fetöden ihraç edilmiş. arada birbirimize 200-300 tl civarında paralar yollarız(iş alışveriş gereği) güvenlik soruşturmalarında buna bakıyorlar mı sizce? kimileri bakar soruşturma ret gelir diyor

E.Kayı Han
Editor
01 Ekim 2023 16:18

Bakılmaz rahat ol.

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