Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ekim 2023 15:14
Sürekli işçiler neden masa başında çalışıyor

Özellikle üniversitelerde sürekli işçiler masa başında çalışıyor. Kanuna uygun mu?


FoRNoX
Müsteşar Yardımcısı
01 Ekim 2023 16:32

Işçinin unvanına göre olabilir. Örn. Temizlikçi masa başı olamaz.

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