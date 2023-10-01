Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ekim 2023 15:51
DYK şube birleştirme

DYK larda 15 altına düşen şubler birleştiriliyor mu şube kapatılıyor mu konuyla ilgili bilgisi olan yazarsa ilgili linki bilen paylaşırsa sevinirim teşekkürler

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