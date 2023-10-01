Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


01 Ekim 2023 15:52
Sizce Kredi çekip motor almak mantıklı mı?

İstanbul?un trafiğini keşmekeşini bilen bilir arabayla evim ve işim arası 1 buçuk saat metrobüsle aşşağı yukarı yine 1saat 15 dk motor ile ( geçen gün arkadaşım benim evimin orada biriden ps kumandası alacakmış o bıraktı) 40 dk sürüyor. Benimde geçmişte ehliyetim ve aksesuralrım vardı sonra motoru sattım ama onlar duruyordu özetle ihrtiyacım olan tek şey motor sizce kredi çekip almalımıyım?


Nesrin Küçük
Aday Memur
01 Ekim 2023 16:08

istanbul traiğinde şart ya Avrupa yakasında oturuyorsan çok önermem çünkü yollar fena emniyet şeridi bile yok ama Anadolu yakasındaysan kesin al. Daha dün bizim arkadaşta senin gibi araftaydı kredi çekti üzerini kendi tamamladı krediyi ing den çekti dedim ben de sana eldiven hediye edeyim çekerken denesensevrsin üzerinden daha önce açtığım hesabım vardı buna referans oldum bunun kredisi onaylandı bana 500 tl yatacak yatınca ona eldiven alacağım üzerine biraz daha koyup.

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