KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Ekim 2023 16:02
DHMİ mekatronik teknikeri tekrar yeni kpss ile elektronik bölümünden tekniker olarak atanabilir mi?

Merhaba mekatronik teknikeri olarak DHMİ ye atandım.ayni zamanda elektronik mezuniyetimde var 2024 te tekrar DHMİ ye elektronik alanından tekniker olarak atanabilir miyim? Aynı kuruma tekrar tekniker ünvaniyla olarak atanamazsin diye bir söylenti var. var mı bilgisi olan. Farklı bölüm mekatronik ve elektronik yinede atanamam mi?


mezunolmamis
Aday Memur
01 Ekim 2023 16:48

atanamazsın

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