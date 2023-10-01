Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


01 Ekim 2023 16:05
doktora tezi iptal edilir mi?
arkadaşlar merhaba. doktora tez aşamasının sonunda danışmanın istifa etti ve üniversite yönetimi yeni danışman atadı. son virajda olduğundan dolayı tez konum vesaire değişmedi ve tez savunmasına girdim. tezimden yaptığım makalede eski danışmanım yeni danışmanım ve benim adım yer alıyor. ancak tezimin üzerinde eski danışmanımın adı yer almıyor. bu durumda eski danışman mahkemeye verse tezimizin iptal olma durumu nedir.

Çok Yazılan Konular

2023 Mart DOÇENTLİK Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmelerDr. tez savunma aşamasında danışman değişikliği Asgari Başvuru Şartlarını Sağlamamıştır Kararı Gereğince Adayın Başvurusu İptal Edildi GrubuDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriÖğretmenlikten Öğretim Görevlisi Kadrosuna GeçişAnabilim dalı değişikliği2023 Akademik Kadro İzinleriBedelli Askerlik ve VekaletBaşvurularda ALES Puan Türü Seçme2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları

Sözlük

fare 1 güne bir söz bırak 5 manzaralı mezar kavgası 1 farklı düşüncelere saygı duymak 3 Bizi kim bu hale getirdi 4 uzun süredir aramayan akrabalar 2 kınalık köyü 2 occam'ın usturası 1 eylül 2 doğru kişi 1

Son Haberler

Polis yeleği ve sahte polis kimlikleriyle yakalanmışlardı; 1 tutuklamaAnkara Emniyet Müdürlüğünden, kontrollü patlama uyarısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına zam sorusuna yanıtDiyarbakır'da 15 yaşındaki çocuk babasını öldürdüAnkara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler, veterineri öldürüp aracını gasbetmiş

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?