doktora tezi iptal edilir mi?

arkadaşlar merhaba. doktora tez aşamasının sonunda danışmanın istifa etti ve üniversite yönetimi yeni danışman atadı. son virajda olduğundan dolayı tez konum vesaire değişmedi ve tez savunmasına girdim. tezimden yaptığım makalede eski danışmanım yeni danışmanım ve benim adım yer alıyor. ancak tezimin üzerinde eski danışmanımın adı yer almıyor. bu durumda eski danışman mahkemeye verse tezimizin iptal olma durumu nedir.

arkadaşlar merhaba. doktora tez aşamasının sonunda danışmanın istifa etti ve üniversite yönetimi yeni danışman atadı. son virajda olduğundan dolayı tez konum vesaire değişmedi ve tez savunmasına girdim. tezimden yaptığım makalede eski danışmanım yeni danışmanım ve benim adım yer alıyor. ancak tezimin üzerinde eski danışmanımın adı yer almıyor. bu durumda eski danışman mahkemeye verse tezimizin iptal olma durumu nedir.