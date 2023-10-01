Adli dava ve Takipsizlik kararı ??

Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Ben polis eşiyim. Polis aileleri olarak biz de çok yorulduk mağdur olduk ve hala devam ediyor bu süreç. Bizde iyi kötü öğrendik hukuku mecbur takip etmekten ama yine de size sorum var yardımcı olursanız çok sevinirim.Esim 30 temmuz 375 sayılı KHK ile ihraç oldu. Hakkında tanık beyanı vardı çiğ köfte yemeğe gitmişiz demiş sadece birde kod olayı varmis onu da eşim idari mahkemesi durusmaliydi orda öğrenmiş açmış anlamlarına bakmış ne demek olduğunu kodlar sea di sanırım birde 0(sıfır) birde dil mi neydi. Allah cezalarını versin neler uydurmuslar. Eşim de 15 temmuzda tankın üstündeydi resimleri mevcut bir maaş da ödül vermişlerdi..... Her neyse yürütme durdurma olmadı idari mahkemede (Van) red verdi şuan dosyamız Erzurum Bim de. Eşimin adlı dosyası da 7 yıldır bakılmamisti eşim de bulunduğumuz ildeki savcıya gidip geldi sürekli hani bakın lütfen ben mahkemeleri kaybediyorum diye. Bir gün sabah 7 gibiydi 6-7 polis kamera ellerinde ev aramasina geldiler hiç bir şey çıkmadı zaten evimiz bayrak dolu. Sonra cuma günü gözaltı yaptılar hafta sonu araya girdigi için 3 gün nezerahathanede kaldı. O 3 gün bize ölümdü daha uzun kalıp masum olanların Allah yardımcısı kalsın bize çok ağır geldi. Eşimin telefonunu almışlar. Uzun oldu kusura bakmayın. Benim sorum Adlı süreç böyle mi işliyor sizinde bunlar başınızdan geçti mi bizde uygulama ya da herhangi bir olumsuzluk yok telefonumuzda. Ne zama.n iade ederler internetten baktım belli bir süresi yokmus herhalde birde takipsizlik verir mi savcı . dava açmaz inşallah dava açacak bir şey yok ama... Hakim zaten demiş bylok yok dershane yok o yok bu yok seni ne diye getirmişler. Biz bulunduğumuz ili de terk etmedim öyle bekliyoruz 1.5 sene mi oldu artik sayamiyorum bile. Daha ne kadar bekleriz inşallah takipsizlik verir de Erzurum Bim de iade verir esim görevi e döner. Tüm masumlarda en kısa zamanda dönersiniz inşallah. Allah yardımcımız olsun sabır versin inşallah şimdiden teşekkürler.

Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Ben polis eşiyim. Polis aileleri olarak biz de çok yorulduk mağdur olduk ve hala devam ediyor bu süreç. Bizde iyi kötü öğrendik hukuku mecbur takip etmekten ama yine de size sorum var yardımcı olursanız çok sevinirim.Esim 30 temmuz 375 sayılı KHK ile ihraç oldu. Hakkında tanık beyanı vardı çiğ köfte yemeğe gitmişiz demiş sadece birde kod olayı varmis onu da eşim idari mahkemesi durusmaliydi orda öğrenmiş açmış anlamlarına bakmış ne demek olduğunu kodlar sea di sanırım birde 0(sıfır) birde dil mi neydi. Allah cezalarını versin neler uydurmuslar. Eşim de 15 temmuzda tankın üstündeydi resimleri mevcut bir maaş da ödül vermişlerdi..... Her neyse yürütme durdurma olmadı idari mahkemede (Van) red verdi şuan dosyamız Erzurum Bim de. Eşimin adlı dosyası da 7 yıldır bakılmamisti eşim de bulunduğumuz ildeki savcıya gidip geldi sürekli hani bakın lütfen ben mahkemeleri kaybediyorum diye. Bir gün sabah 7 gibiydi 6-7 polis kamera ellerinde ev aramasina geldiler hiç bir şey çıkmadı zaten evimiz bayrak dolu. Sonra cuma günü gözaltı yaptılar hafta sonu araya girdigi için 3 gün nezerahathanede kaldı. O 3 gün bize ölümdü daha uzun kalıp masum olanların Allah yardımcısı kalsın bize çok ağır geldi. Eşimin telefonunu almışlar. Uzun oldu kusura bakmayın. Benim sorum Adlı süreç böyle mi işliyor sizinde bunlar başınızdan geçti mi bizde uygulama ya da herhangi bir olumsuzluk yok telefonumuzda. Ne zama.n iade ederler internetten baktım belli bir süresi yokmus herhalde birde takipsizlik verir mi savcı . dava açmaz inşallah dava açacak bir şey yok ama... Hakim zaten demiş bylok yok dershane yok o yok bu yok seni ne diye getirmişler. Biz bulunduğumuz ili de terk etmedim öyle bekliyoruz 1.5 sene mi oldu artik sayamiyorum bile. Daha ne kadar bekleriz inşallah takipsizlik verir de Erzurum Bim de iade verir esim görevi e döner. Tüm masumlarda en kısa zamanda dönersiniz inşallah. Allah yardımcımız olsun sabır versin inşallah şimdiden teşekkürler.