Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Ekim 2023 16:21
AÖF Asem

Açıköğretim fakültesi mezunu jandarma astsubay eğitim merkezine girebilir mi? Aöf sorun teşkil eder mi?

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