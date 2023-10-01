Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ekim 2023 17:27
5434 İsteğe bağlı iştirakçilik

Merhaba.25 Eylül 2000 tarihinde öğretmen olarak görevime başladım.Emeklilik için 58 yaş ve 25 yıla tabiyim.Şu anda 23 yılım doldu.Eşim yurt dışında olduğu için 25 yılımı tamamlayıp ayrılacak ve yaşı bekleyecektim.25 yılın dolmasını beklemeden 24 yılı doldurduğumda(25 Eylül 2024)ayrılıp kalan 1 yılı iştirakçi olarak tamamlamak istiyorum.Bunun için(hata yapmamak adına) nasıl bir yol izlemeliyim?


umutXx
Şube Müdürü
01 Ekim 2023 18:33

okuldaysanız hatalı bilgi verebilirler, bulunduğunuz ilin milli eğitim müdürlüğü özlük biriminden sorabilirsiniz.


ülküerdal25
01 Ekim 2023 18:57
Teşekkür ederim,ancak özlük bu konuyu bilmiyor maalesef.Sanırım çok nadir olabilecek bir durum olduğu için:(
umutXx, 48 dk. önce

okuldaysanız hatalı bilgi verebilirler, bulunduğunuz ilin milli eğitim müdürlüğü özlük biriminden sorabilirsiniz.

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