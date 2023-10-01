Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ekim 2023 17:30
lütfen para konusu başlık açmayın
şu formu biraz seviyeli hale getirelim her gün para konusu acilmasin

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiDurdurma Verenlerin DurumuÖğretmenlikten polisliğe geçmek5 yıl dolmadan ücretsiz izinBabamı-annemi kaybettim2023 Polsan TemettüBorsada yatırım yapmak.26 Nisan açığa alınanlar

Sözlük

yine aylardan ekim 1 uzun süredir aramayan akrabalar 2 başıboş 1 mezar ziyareti 2 occam'ın usturası 1 aşkı anlatan en iyi replik 1 çanakkale geçilmez 1 puan 1 d vitamini eksikliği 1 yozgat 2

Son Haberler

Fıstıkların içinde kaydedilen görüntülerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındıDijital Terörizme karşı dikkat çağrısı: Propagandaya destek vermeyinYeni yasama yılı başladıKurtulmuş'tan Bakan Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyaretiFenerbahçe galibiyet serisine devam etti

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?