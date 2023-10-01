Gündem \ Spor
Editörler : enginkrtpalex 10


01 Ekim 2023 17:40
Süper Lig Tahmin Yarışması 8. Hafta

Alanya-Karagümrük

Adana demir- Trabzon

Pendik-Sivas

Ankaragücü-Kayseri

Başakşehir-Gaziantep

Antalya-Galatasaray

Rize-Samsun

Beşiktaş-İstanbul

Hatay-Konya

Kasımpaşa-Fenerbahçe


sahip35
Müsteşar
01 Ekim 2023 17:42

7 ve 8. haftayı milli maç arasından sonra genel toplam olarak açıklayacağım.

Bu haftanın tahminlerini de bugünden başlattım.

Herkese başarılar..


sahip35
Müsteşar
01 Ekim 2023 17:52

Alanya-Karagümrük 1

Adana demir- Trabzon 1

Pendik-Sivas 2

Ankaragücü-Kayseri 0

Başakşehir-Gaziantep 0

Antalya-Galatasaray 2

Rize-Samsun 1

Beşiktaş-İstanbul 1

Hatay-Konya 1

Kasımpaşa-Fenerbahçe 2

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Süper Lig Tahmin Yarışması 7. HaftaSüper Lig Tahmin Yarışması 8. HaftaFenerbahçe -1907

Sözlük

yine aylardan ekim 1 uzun süredir aramayan akrabalar 2 başıboş 1 mezar ziyareti 2 occam'ın usturası 1 aşkı anlatan en iyi replik 1 çanakkale geçilmez 1 puan 1 d vitamini eksikliği 1 yozgat 2

Son Haberler

Fıstıkların içinde kaydedilen görüntülerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındıDijital Terörizme karşı dikkat çağrısı: Propagandaya destek vermeyinYeni yasama yılı başladıKurtulmuş'tan Bakan Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyaretiFenerbahçe galibiyet serisine devam etti

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?